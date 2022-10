Lisboa autorizou 2200 casas nos primeiros seis meses do ano

Lisboa licenciou 2200 novos fogos nos primeiros seis meses deste ano, integrados num total de 240 projetos residenciais.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pela base de dados Confidencial Imobiliário e revelam ainda que Lisboa está agora perante o lançamento de projetos de grande dimensão, de onde se destacam dois edifícios residenciais com mais de 100 fogos cada, nomeadamente em Campolide (195 unidades) e no Parque das Nações (115 fogos).

Com o volume contabilizado neste período, “o pipeline dos últimos dois anos e meio (de janeiro de 2017 a junho de 2019) eleva-se para 9.758 fogos num total de 1.116 projetos”, revela anda a análise da Confidencial Imobiliário. O mesmo documento revela ainda que “tal carteira concentra 10% dos fogos projetados a nível nacional nesse período acumulado, os quais somam 93.129 unidades”.

Os dados agora divulgados são apurados pelaConfidencial Imobiliário no âmbito do Pipeline Imobiliário, um sistema estatístico elaborado com base nos pré-certificados energéticos emitidos pela ADENE e que devem obrigatoriamente integrar os processos de licenciamento municipal de obras (com exceção de reabilitações de menor profundidade ou de obras em edifícios classificados). Esta fonte cobre a totalidade do universo de novas obras em lançamento de promoção nova e reabilitação.