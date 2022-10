Juros da dívida em máximos de um mês. Leilão do IGCP começa dentro de minutos

Os juros da dívida a 10 e 15 anos estão em alta esta quarta-feira no mercado secundário a poucos minutos de se iniciar o leilão de obrigações naqueles prazos pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

As taxas subiram esta quarta-feira para 0,29% a 10 anos e 0,7% a 15 anos, estando em máximos de um mês.

Apesar da trajetória de subida no mercado secundário, continuam em níveis abaixo das taxas de colocação pagas pelo Estado no último leilão de julho no mercado primário, de 0,51% e 1,43% respetivamente.

O Estado deverá esta quarta-feira, de novo, pagar as taxas mais baixas de sempre nestas emissões.