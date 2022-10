Há quatro empresas que querem tirar (mais um) negócio aos bancos portugueses

A banca está a mudar e há já candidatos a tirar mais uma parte do negócio ao sector em Portugal. São quatro as entidades que já pediram ao Banco de Portugal para prestar serviços de informação sobre contas dos clientes bancários e para entrar também na iniciação de pagamentos. Estes são dois ramos que foram “abertos” com a nova legislação europeia, que entrou em vigor no ano passado, e para os quais há agora pedidos especifícos ao supervisor português.

“Há quatro pedidos de autorização de operadores que pretendem prestar serviços de informação sobre contas e/ou de iniciação de pagamentos”, confirma fonte oficial do Banco de Portugal. Não há identificação dos pedidos, já que o supervisor tem ainda de fazer a sua avaliação aos pedidos.

Dois desses pedidos partem de instituições que já estão presentes em Portugal, porque “já estão autorizadas pelo Banco de Portugal a operar como instituições de pagamento e moeda eletrónica”. Ou seja, já prestam outros serviços sob escrutínio do supervisor, mas agora querem ir para estas duas novas áreas de negócio.

“Os restantes dois [pedidos] são de novas instituições” que não estão ainda autorizados pelo Banco de Portugal a prestar serviços por si supervisionados.

Que serviços são esses?

Foi a diretiva europeia dos pagamentos, conhecida por PSD2 (“payment services directive”), que regulou os novos serviços de pagamento: informação sobre contas e iniciação de pagamentos.

Os serviços de informação sobre contas partem da autorização do cliente bancário. É o cliente que permite a uma entidade que consulte as suas contas dispersas por várias instituições, inclusive se estiverem em vários países da União Europeia, e que depois as consolide, de modo a fornecer essa informação global aos utilizadores.

Há depois os serviços de iniciação de pagamentos, em que os clientes optam por fazer os pagamentos a comerciantes através de um fornecedor específico. Esse operador acede à conta do cliente e começa a operação do pagamento, em vez de ser o próprio banco a percorrer esse caminho.

Com estes dois novos serviços, os bancos tiveram de disponibilizar uma interface onde fosse possível pô-los em prática, ou então atualizavam o seu serviço digital de homebanking – a opção seguida foi a primeira, na esmagadora maioria. Foi assim que a SIBS lançou o seu API Market, a primeira plataforma nacional, que junta 18 entidades financeiras e que agrega 95% das contas bancárias.

Estas terceiras entidades, recebendo a autorização que estão agora a pedir ao supervisor, podem depois aceder a essa plataforma e, aí, tentar fornecer serviços distintivos aos clientes – foi, aliás, um dos objetivos da diretiva europeia, o de abrir a concorrência em áreas tipicamente fechadas.

Autorização simplificada

Estes processos de autorização a cargo do supervisor liderado por Carlos Costa são mais leves, quando comparados com aqueles que os bancos têm de enfrentar.

“A autorização de prestadores de serviços de informação sobre contas e de iniciação de pagamentos é feita através de um processo simplificado, que implica a avaliação de adequação dos membros dos seus órgãos sociais”, explica o Banco de Portugal.

Além de passar esse teste, e embora não tenham exigências de capital a cumprir, as entidades têm um encargo definido: “têm de dispor de um seguro de responsabilidade civil para desenvolver esta atividade”.

Estes novos serviços de pagamento são proporcionados pela nova diretiva europeia, a mesma que impõe novas regras de autenticação aos clientes bancários – daí que as cadernetas bancárias deixem de permitir a realização de pagamentos e transferências. Essas regram entram em vigor a 14 de setembro.