José de Mello Saúde deixa gestão do Hospital Vila Franca de Xira em 2021

A José de Mello Saúde (JMS) vai deixar a gestão do Hospital Vila Franca de Xira, cuja parceria público-privada (PPP) termina a 31 de maio de 2021, avança o grupo privado em comunicado de imprensa.

“O Estado Português, através da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), comunicou à José de Mello Saúde a decisão de não renovar, nas condições de prazo estabelecidas, o contrato de gestão da parceria público-privada do Hospital Vila Franca de Xira, que termina a 31 de maio de 2021”, revela a JMS, acrescentando que, apesar dessa decisão, o Estado pediu ao grupo Mello para avaliar a hipótese “de se manter na gestão desta unidade, por um período de dois a três anos após o fim do contrato, até que fosse tomada uma decisão do Estado sobre o modelo de gestão futuro”.

Proposta que a JMS não aceitou. A justificação tem que ver com “a incerteza quanto ao prazo de renovação e ao modelo de gestão que não garantem a estabilidade e previsibilidade necessárias ao desenvolvimento de um projeto estruturado e de médio prazo, assente na manutenção de níveis de qualidade e eficiência excecionais na resposta às necessidades da população”. Ou seja, “a José de Mello Saúde não irá manter-se na gestão do Hospital Vila Franca de Xira após o término do contrato, a 31 de maio de 2021”.

No final de agosto passado, a JMS deixou de gerir o Hospital de Braga, num processo idêntico em que a empresa gestora também não aceitou permanecer além do contrato de PPP.

A JMS garante que, até ao último dia do contrato, “irá cumprir escrupulosamente todas as suas obrigações e manterá o seu total empenho para que o hospital continue a pautar-se por elevados níveis de excelência”. E agradece o empenho de todos os profissionais que ali trabalham.

Recorda ainda que, de acordo com a avaliação da Entidade Reguladora da Saúde, esta unidade é um dos hospitais do país com mais áreas com nível máximo de excelência clínica. Além disso, lembra a JMS, “o Hospital Vila Franca de Xira provou também ser eficiente, alcançando uma poupança para o Estado de 56 milhões de euros, de 2011 a 2017, de acordo com o relatório de avaliação da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde”.