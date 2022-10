Crédito Agrícola cria Revolut à portuguesa

O banco Crédito Agrícola (CA) acaba de lançar uma nova marca para reforçar a presença nas áreas urbanas e junto dos mais jovens. O moey! (derivação de money ou, em português, dinheiro) é uma aplicação bancária, disponível na Play Store e na Apple Store, que oferece um conjunto de serviços financeiros sem comissões nas transferências (até 40 transações imediatas por mês), na abertura ou na gestão de conta.

Além de pagamentos instantâneos através do smartphone, o moey! disponibiliza ainda levantamentos e pagamentos em TPA (terminais de pagamento automático) em Portugal e no estrangeiro, além de ferramentas de poupanças rápidas (estilo mealheiro) e de categorização automática de despesas, entre outras.

A aplicação conta já com integrações com o MBWay e a Apple Pay e terá, brevemente, a sua própria wallet (carteira digital) em Android.

Como sublinha a marca em comunicado, o Apple Pay permite a quem tem dispositivos Apple fazer compras na internet ou em lojas físicas através da aplicação moey!. “A segurança está garantida devido ao sistema de códigos de segurança de utilização única, que permite aos utilizadores pagar sem que os números reais sejam armazenados no dispositivo ou nos servidores da Apple.”

Para aceder a estas funcionalidades, basta instalar gratuitamente a aplicação moey! e abrir uma conta a partir de casa, num prazo máximo de dez minutos, explicam ao Expresso Ricardo Madeira, diretor digital do moey!, e Diogo Rito, diretor de produto.

Uma fintech dentro de um banco

A aplicação bancária portuguesa resulta de uma reflexão dentro do Crédito Agrícola que terminou em 2017. “O Crédito Agrícola tem uma base de clientes envelhecida, um negócio assente essencialmente em áreas não urbanas e o crédito a particulares é reduzido”, contextualiza Ricardo Madeira. Identificou-se o problema e chegou-se à conclusão que era preciso “ter uma proposta de valor como a de outros bancos digitais, como o Revolut ou o N26”.

Mas à portuguesa. “Ao contrário da Revolut, o nosso cartão físico vai funcionar em todos os terminais de pagamento”, adiantam os responsáveis. “Temos ainda uma integração com o MBWay, que permite gerar códigos de levantamento de dinheiro em caixas multibanco. E vamos ter um enriquecimento (contextualização dos gastos) muito focado em Portugal.” Há ainda funcionalidades como a de ‘Grupos’, para dividir despesas ao estilo do Splitwise, e outras para ‘Dividir conta’ (uma só vez).

Sem licença bancária própria, “a aplicação reside em cima do Crédito Agrícola” o que lhe pode permitir, no futuro, disponibilizar outros produtos como crédito e seguros, realça Diogo Rito.

E, embora quando um utilizador abra conta no moey! fique automaticamente cliente do Crédito Agrícola, esta é uma marca à parte do banco tradicional. Faz parte de “uma nova direção dentro do banco, que tem alguns recursos próprios, talento novo e procura funcionar como uma fintech”, acrescenta o diretor de produto. “Assentamos sobre a infraestrutura do banco, mas somos uma unidade à parte: não se pica o ponto, não se usa fato e gravata, temos uma equipa mais jovem…”

Ao todo, o desenvolvimento do moey! envolveu uma equipa multidisciplinar de cerca de 200 pessoas em países como Portugal, Estados Unidos, Polónia, Espanha, Dinamarca, República da Irlanda e Islândia.