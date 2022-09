Motoristas de matérias perigosas admitem desconvocar a greve. “Há uma proposta aceitável”

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a ANTRAM foram chamados esta sexta-feira à noite ao Ministério das Infraestruturas para assinarem um acordo. Se for assinado, a greve convocada pelo sindicato - entre este sábado e 22 de setembro - será desconvocada. “Há uma proposta aceitável, fomos aqui chamados porque todas as nossas propostas foram aceites”, disseram os representantes à chegada.

À entrada para o Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, poucos minutos depois das 23h30, Francisco São Bento disse que os dirigentes do sindicato foram chamados ao gabinete governamental depois de terem a garantia de que a proposta que apresentaram hoje "ia ser aceite". "Portanto, vamos reunir com ambas as partes, para firmar este acordo", acrescentou, escusando-se a revelar pormenores sobre a proposta.

Às 23h46, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, entrou no ministério pela garagem, sem prestar declarações, constatou a Lusa no local.

A decisão de fazer uma nova greve surgiu em resposta “à intransigência da Antram em não aceitar” os “princípios básicos e legais” que os motoristas consideram essenciais “como ponto de partida para a mediação negocial”. Entre os considerandos para a convocação da greve “cirúrgica”, abrangendo as horas extraordinárias, fins de semana e feriados, o responsável sublinhou a exigência do pagamento "das horas extraordinárias acima das nove horas e meia de trabalho diário" e de que as mesmas "sejam pagas de acordo com o que se encontra tipificado na lei".

Os motoristas de matérias perigosas exigem ainda “um aumento do subsídio não inferior a 50 euros”, para pôr fim à greve ao trabalho suplementar.

A greve de agosto, que levou o Governo a adotar medidas excecionais para assegurar o abastecimento de combustível, tinha sido convocada pelo SNMMP e pelo Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM), que ao final do quarto dia de paralisação se desvinculou da greve, voltando às negociações com o patronato em 12 de setembro.

O SNMMP foi criado no final de 2018 e tornou-se conhecido com a greve iniciada no dia 15 de abril, que levou o Governo a decretar uma requisição civil e, posteriormente, a convidar as partes a sentarem-se à mesa de negociações. A elevada adesão à greve de três dias surpreendeu todos, incluindo o próprio sindicato, e deixou sem combustível grande parte dos postos de abastecimento do país.

