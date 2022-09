DIA desiste da venda da Clarel

O grupo espanhol de retalho alimentar DIA (Distribuidora Internacional de Alimentacion), que em Portugal atua com a insígnia Minipreço e é controlado pelo investidor russo Mitjael Fridman, anunciou que, afinal, já não vai vender a cadeia de produtos de cuidados pessoais e para o lar Clarel.

Esta decisão surge depois da empresa ter obtido novas fontes de financiamento e após ter chegado a acordo com os seus credores. Fridman, através da sociedade LetterOne, vai levar a cabo uma injeção de capital de 500 milhões de euros.

No final de 2018, a anterior gestão da cadeia DIA planeou a venda da Clarel no âmbito da reestruturação financeira do grupo de retalho alimentar. O grupo espanhol passou de lucros de mais de 100 milhões de euros em 2017 a prejuízos de 352,6 milhões de euros no ano passado, entrando, desta forma, em falência técnica neste período.

“O grupo DIA acredita firmemente no potencial do sector dos cuidados pessoais e do lar e na possibilidade de uma mudança com sucesso para a Clarel. Por isso, decidiu que a insígnia, com cerca de 1300 lojas em Espanha e Portugal (71 estabelecimentos), continue a fazer parte da companhia”, refere a empresa num comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (a congénere espanhola da CMVM).

A estratégia passa por dotar a Clarel de uma estrutura própria, enquanto unidade de negócio independente que vai ser liderado pelo novo administrador-delegado Paul Berg, especialista em distribuição agora nomeado, que vai reportar diretamente a Karl-Heinz Holland, administrador-delegado da DIA.