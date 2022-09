Carlos Tavares perde um dos administradores do Banco Montepio

Há mais uma mudança no Banco Montepio. Um dos administradores da instituição financeira liderada por Carlos Tavares apresentou a renúncia ao cargo, confirmou a entidade à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Trata-se de Luís Guimarães, o vogal não executivo da administração do Banco Montepio, que acumulava o cargo com a presidência da comissão de auditoria, o órgão responsável por fiscalizar Carlos Tavares.

“O conselho de administração, comprometido e determinado na prossecução do plano de transformação em curso, agradece o trabalho desenvolvido e a dedicação do Senhor Doutor Luís Eduardo Henriques Guimarães no cumprimento das funções exercidas nesta instituição”, comenta o comunicado enviado ao regulador do mercado de capitais.

A saída é oficializada depois de uma notícia do Público sobre o tema, e depois de o Expresso ter feito, na quinta-feira, questões sobre o tema. O Banco de Portugal pediu a Luís Guimarães para ficar no cargo, para uma transição facilitada.

Não é referida qualquer menção à substituição. Carlos Tavares é o “chairman” do Banco Montepio, sendo que há seis administradores não executivos: Amadeu Paiva, Manuel Teixeira, Vítor Martins, Rui Heitor, Pedro Alves e Carlos Alves. Na equipa executiva, encontram-se Dulce Mota, há meses a exercer a função de presidente executiva de forma interina (ainda não houve confirmação formal, podendo nem permanecer no cargo), ao lado de Nuno Mota Pinto, José Mateus, Pedro Ventaneira, Carlos Leiria Pinto, Helena Costa Pina e Leandro Silva.

O Banco Montepio é detido na sua quase totalidade pela Montepio Geral - Associação Mutualista, liderada por António Tomás Correia, e desenvolveu agora um outro banco, o Banco de Empresas Montepio (BEM), para onde entraram agora três administradores executivos, e onde Carlos Tavares também é "chairman".