EDP escolhe potenciais compradores para barragens no Douro

A EDP deverá esta sexta-feira fechar o lote de potenciais compradores para um conjunto de barragens na bacia do Douro que irá alienar, no âmbito do seu plano de venda de ativos na Península Ibérica, apurou o Expresso junto de fonte envolvida no processo.

Em julho a elétrica portuguesa tinha recebido manifestações de interesse de uma dezena de investidores, tanto empresas do sector elétrico como fundos de investimento, que se mostraram disponíveis para fazer ofertas por seis barragens que a EDP pretende alienar.

Segundo avançam esta quinta-feira a agência Reuters e o jornal digital Eco, a EDP já terá definido alguns dos potenciais compradores, que serão convidados a apresentar ofertas vinculativas pelas barragens, e esse lote incluirá a espanhola Iberdrola, a francesa Engie, a austríaca Verbund, a norueguesa Statkraft e o fundo australiano Macquarie. Também na corrida está a espanhola Endesa, não sendo para já claro se será incluída no lote de finalistas deste processo de venda.

De acordo com as informações que o Expresso recolheu, o plano de venda (que tem os bancos UBS e Morgan Stanley como assessores financeiros) previa que a lista de finalistas fosse definida até 6 de setembro, embora a EDP e os bancos admitam estender o convite para ofertas vinculativas até dia 9. O prazo para entrega dessas ofertas vinculativas terminará no final do corrente mês de setembro.

A EDP colocou à venda um conjunto de seis centrais hidro-elétricas, todas na bacia do Douro, numa região que é especialmente atrativa para a Iberdrola, que já detém várias barragens do lado espanhol do rio Douro, e que está a construir no Tâmega um complexo hidroelétrico com um investimento de 1,5 mil milhões de euros.

Segundo foi possível apurar, o lote de ativos para vender inclui as barragens da Bemposta, Picote, Miranda, Feiticeiro, Baixo Sabor e Foz-Tua, num total de 1706 megawatts (MW) de potência hidroelétrica.

Contactada pelo Expresso, a EDP não quis fazer quaisquer comentários.