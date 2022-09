Cerca de 419 milhões de números de telefone dos utilizadores do Facebook (e não só) expostos online

A tecnológica fundada por Mark Zuckerberg está no centro de mais uma fuga de dados dos seus utilizadores, noticiou esta quarta-feira o TechCrunch. Cerca de 419 milhões de números de telefone e números de identificação dos utilizadores no Facebook (Facebook IDs) foram armazenados num servidor online, não protegido através de palavra-passe.

Não sendo tão sensíveis como dados financeiros ou palavras-passe, os números de telefone podem ser utilizados por piratas informáticos para explorar vulnerabilidades, utilizando-os para spam ou ataques ao cartão SIM.

Nesta base de dados - que continha ainda dados como nomes, género e localização - estavam cerca de 133 milhões de dados de utilizadores nos Estados Unidos, 18 milhões no Reino Unido e 50 milhões no Vietname, entre outros.

O número de utilizadores cuja informação foi exposta rondava os 210 milhões, uma vez que os dados expostos continham dados duplicados, confirmou à imprensa internacional o Facebook, que garante estar a investigar quando e por quem essa base de dados foi compilada.

Os registos foram compilados através de uma ferramenta que o Facebook desativou em abril de 2018, depois de ter estalado a polémica associada ao uso abusivo de dados de mais de 80 milhões de utilizadores por parte da empresa Cambridge Analytica, para influenciar o voto nas eleições presidenciais norte-americanas.

“A base de dados é antiga e parece ter informação obtida antes de realizarmos mudanças no ano passado para retirar a capacidade às pessoas de encontrarem outras pessoas através do seu número de telefone”, declarou um porta-voz da tecnológica liderada por Mark Zuckerberg em comunicado. “Dada a escala e sofisticação da atividade que vimos, acreditamos que a maioria das pessoas no Facebook pode ter tido o seu perfil público afetado desta forma.”