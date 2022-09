125 países adotam medidas para combater a fuga aos impostos

Os países estão cada vez mais empenhados em combater a evasão aos impostos e, sobretudo, no último “houve esforços significativos” na adoção das medidas contra este fenómeno definidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e promovidas em conjunto com o G20. Tratam-se de estratégias comuns contra esquemas de planeamento fiscal agressivos, contidas no denominado dossiê BEPS – acrónimo para Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), que pretende dar luta às empresas que atuam de forma a promover a erosão da base tributável e que colocam, indevidamente, os lucros em jurisdições fiscalmente mais favoráveis.

Mais de 125 economias estão unidas nesta causa (Portugal incluído) e estão a seguir o plano da OCDE, colocando em marcha localmente estratégias comuns, para proteger as suas receitas fiscais, segundo o mais recente relatório da OCDE sobre as reformas fiscais levadas a cabo pelos países que integram esta organização e que inclui também dados sobre economias parceiras. Trata-se da quarta edição do ‘Tax Policy Reforms: OECD and Selected Partner Economies’ (2019), que é uma publicação anual que fornece e compara informação sobre reformas fiscais em todos os países da OCDE.

“O pacote BEPS, que inclui 15 ações para combater estratégias de planeamento fiscal que, artificialmente, colocam lucros em jurisdições com muito baixa ou nula tributação foi apresentado em 2015”, enquadra a OCDE e, desde aí, muito caminho tem sido trilhado. Veja-se o caso do número crescente de países que já criaram ou que têm na agenda a adoção de um imposto digital para taxar as grandes tecnológicas que atuam nos seus mercados, pagando poucos impostos apesar dos lucros obtidos (o caso mais recente que tem feito correr muita tinta é o de França, cujo novo impostos enervou os EUA).

A este respeito, a OCDE refere que “os desafios que nascem com a digitalização da economia continuam a fazer subir as preocupações dos países. Têm sido feitos esforços para haver consenso em relação a uma solução comum, mas, entretanto, alguns países estão a adotar medidas internas para taxar algumas receitas dos negócios digitais”.

Alterações climáticas vão pressionar mudanças nos impostos

Neste relatório, a OCDE refere ainda que em 2019, face aos anos anteriores, houve menos países a levarem a cabo reformas fiscais, à exceção da Holanda, onde houve alterações significativas, bem como na Lituânia, Itália e Polónia. Porém, a OCDE sinaliza que os desafios futuros – onde se incluem as previsões de crescimento económico mais fraco em alguns países, bem como as desigualdades em termos de rendimento e de bem-estar, além das mudanças na própria natureza do trabalho e as alterações climáticas – vão, necessariamente, levar a mudanças mais arrojadas das políticas fiscais, em conjunto com outras reformas estruturais.

Ao nível do imposto sobre o rendimento das famílias, a tendência é para cortar nas taxas em 2019, depois das subidas registadas durante os anos da crise, enquanto nas contribuições para a segurança social não há grandes novidades. Do lado das empresas, continua a descida da carga fiscal, embora com menos expressão do que em 2018, adianta a OCDE.

Porém abrandou o ritmo a que estava a ser trilhado o caminho dos chamados impostos verdes (que penalizam as atividades poluentes), faz notar a OCDE. “Em particular, os esforços para dar mais força aos impostos sobre a energia (sector dos combustíveis e taxas sobre as emissões de carbono), enfraqueceram”, escreve a organização, acrescentando menos países estenderam a aplicação de taxas sobre o sector energético e menos países aumentaram os impostos já existentes.

Aliás, houve até mais países a baixar as taxas pelo uso de energia (em Portugal desceu o IVA que incide sobre os contratos domésticos de mais baixa potencia na eletricidade e no gás natural) ou reverteram as reformas entretanto adotadas.

Já em relação ao peso das receitas fiscais no produto interno bruto (PIB), embora tenha uma variação significativa nas várias economias (entre 10% e mais de 45% do PIB), manteve a tendência de subida na maior parte dos países. Em média, as receitas fiscais nos países da OCDE situavam-se, em 2017, nos 34.2% do PIB, com Portugal um pouco acima deste valor e a integrar o grupo dos países com maior peso dos impostos no produto (França lidera com 46,2% e, no extremo oposto, fica a Indonésia, com 11,6%).