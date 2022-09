“Total estupefação”: sindicato dos motoristas de matérias perigosas reage aos serviços mínimos decretados pelo Governo

Depois de o Governo decretar que os motoristas de matérias perigosas devem assegurar serviços mínimos na greve do próximo fim de semana, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) já reagiu e revela uma “total estupefação” por essa opção.

“Mais uma vez”, pode ler-se numa nota enviada por aquele sindicato às redações, “voltaram os Ministérios a não determinar concretamente as quantidades a que se referem os serviços mínimos, deixando ao critério arbitral das empresas qual o valor de referência dos períodos homólogos”. Por isso, o SNMMP “requer que as empresas forneçam as quantidades, números de trabalhadores, e números de carros necessários à prestação de serviços daqueles serviços relativamente ao período homólogo, fornecendo comprovativos do mesmo, caso contrário não será possível determinar se os serviços mínimos estão ou não a ser cumpridos”.

O comunicado do sindicato está dividido em quatro pontos. Nas seguintes alíneas questiona-se que entidade é que vai fiscalizar o cumprimento dos serviços mínimos, como funcionará a remuneração e de que forma será cumprido esse serviço mínimo tendo em conta que “muitos trabalhadores já esgotaram o número de horas permitidas para a realização de trabalho suplementar anual”.

E acrescenta: “Não deixamos de estranhar que os senhores ministros entendam que deverá existir uma obrigatoriedade de prestação de serviços em regime de trabalho suplementar, tendo em conta que toda a nossa legislação entende que o trabalho extraordinário deve ser prestado somente em regime excecional. Por tudo isto só podemos concluir que este conflito seria evitável se os trabalhadores recebessem os seus salários de forma claro e honesta, para que tenham acesso a uma reforma digna, e a uma baixa médica que lhes permita viver em caso duma infelicidade”.

O despacho dos serviços mínimos, segundo informa o gabinete do ministro do Trabalho, prevê que os trabalhadores que adiram à greve cumpram serviços mínimos aos sábados e domingos no transporte de matérias perigosas para hospitais, centros de saúde, clínicas de hemodiálise, unidades de cuidados continuados e transporte de gases medicinais ao domicílio "nas mesmas condições em que o devem assegurar em período homólogo" (ver AQUI).

O comunicado na íntegra: