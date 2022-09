Ryanair: Sindicato quer "zero" serviços mínimos para a greve de 27 de setembro

A reunião do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) com representantes do Ministério do Trabalho e da Raynair durante a manhã desta quarta-feira terminou com um sinal vermelho aos serviços mínimos na greve dos tripulantes marcada para o próximo dia 27 de setembro. Agora é esperar para ver qual a posição do Executivo em relação a esta matéria.

"A Raynair não tem direito a serviços mínimos porque não é uma empresa que preste serviços imprescindíveis para coisa nenhuma a não ser para o turismo", defendeu a presidente do SNPVAC, em declarações à SIC. Luciana Passo fala em "zero" serviços mínimos para a próxima greve, sublinhando que a companhia na última greve "aproveitou-se" da decisão do governo de António Costa para "decretar os serviços mínimos que quis". O governo decretou serviços mínimos na greve de 21 a 25 de agosto da Ryanair e nenhum voo acabou por ser cancelado.

Luciana Passo acusa mesmo o governo de ser o "culpado" do bullying que a Ryanair tem estado a fazer aos trabalhadores e que levou a que a companhia instaurasse a 14 deles processos disciplinares de despedimento com justa causa por incumprimentos dos serviços mínimos. A decisão da empresa já foi contestada pelos trabalhadores.

"A aplicação de serviços mínimos é um abuso, especialmente por parte de uma empresa como a Ryanair que tem incumprido as regras aplicadas no país", sublinhou Bruno Fialho, membro da direção do SNPVAC. O sindicalista considera que desta vez não há razões para impor os serviços mínimos, uma vez que os argumentos invocados pelo Governo na anterior greve, desta vez, não se colocam, e estão ultrapassados. Ou seja, já não estamos em agosto e não há uma vaga de emigrantes de visita ao país, nem os bilhetes estão todos vendidos; não é uma greve prolongada, nem há risco de acumulação de passageiros nos aeroportos, apontou

A Ryanair, noticiou ontem o Jornal de Notícias, não passa faturas com o número de contribuinte português.