Organismo antifraude pede aos Estados-membros para recuperarem 371 milhões de euros

O organismo antifraude europeu (OLAF) acaba de revelar que, em 2018, detetou situações irregulares (algumas são mesmo casos de fraude), nas várias economias dos Estados-membros, que comprometem o orçamento comunitário em 371 milhões de euros, recomendando às instituições europeias que atuem no sentido de recuperarem esse dinheiro.

O relatório de atividades do OLAF relativo ao ano passado menciona ainda que este organismo concluiu 167 investigações (das quais 86 relativas a irregularidades com fundos estruturais, sendo um dos casos em Portugal) e dirigiu 256 recomendações para as autoridades nacionais e europeias competentes.

No mesmo período foram abertas outras 219 novas investigações no seguimento de 1259 análises prévias de casos suspeitos conduzidas pelos peritos do OLAF. Estão em curso outras 414 investigações, a maior parte das quais dizem respeito a fundos estruturais (85).

Sobre o retrato dos esquemas fraudulentos mais comuns que delapidam os cofres comunitários, o OLAF menciona a utilização, recorrente, de empresas-fantasma que servem para dar cobertura a operações comerciais falsas de caráter transfronteiriço (com impacto, sobretudo, nos fundos estruturais para o desenvolvimento regional); a fraude com fundos estruturais utilizados na suposta promoção de produtos agrícolas comunitários não só no mercado europeu, como em países terceiros; o crime organizado que se infiltrou no campo dos fundos comunitários atribuídos a campos de refugiados; bem como a evasão nas taxas aduaneiras por parte de grupos de crime organizado que se especializaram neste tipo de expediente.

O OLAF frisa ainda, no seu relatório, que os mundos académicos e da investigação também não são imunes à fraude. O OLAF detetou casos em que investigadores conseguiram, pelos mesmos projetos, obter fundos comunitários por diferentes vias, numa duplicação de ajudas indevida.

Contrabando de tabaco é prioridade

Além destas investigações, o OLAF também deu apoio a cinco operações alfandegárias conjuntas de combate ao contrabando, nomeadamente de tabaco, auxiliando as autoridades nacionais a recuperar 350 milhões de cigarros que estavam no circuito ilegal.

Em relação ao contrabando de tabaco, o OLAF participou na elaboração do novo tratado europeu para combater este fenómeno. Segundo informações recentes da Comissão Europeia, “se todos os cigarros vendidos no mercado clandestino o fossem legalmente, o orçamento da UE e dos seus Estados-membros receberia mais de 10 mil milhões de euros anualmente”. Além disso, o contrabando de cigarros é uma fonte de receita “para os grupos da criminalidade organizada da Europa e não só, havendo indícios de que, em alguns casos, também está associado ao financiamento do terrorismo”. E o OLAF assume um papel estratégico na luta contra este tipo de atos criminosos.

Outra área em que o OLAF esteve ativo foi na negociação de alterações legislativas no sentido do reforço da proteção dos interesses financeiros da União Europeia face à fraude e à corrupção. E, neste âmbito, o organismo fez parte do desenvolvimento da nova estratégia da Comissão Europeia contra a Fraude (CAFS).