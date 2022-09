Greve dos motoristas: Governo decreta serviços mínimos para hospitais, forças armadas, portos e aeroportos

A dias do início da greve aos fins-de-semana, o Governo decretou que os motoristas de matérias perigosas deverão assegurar serviços mínimos na distribuição de combustíveis e outros produtos a hospitais e outras unidades de saúde, bem como às forças armadas e ao abastecimento de portos e aeroportos.

O despacho dos serviços mínimos, segundo informa o gabinete do ministro do Trabalho, prevê que os trabalhadores que adiram à greve cumpram serviços mínimos aos sábados e domingos no transporte de matérias perigosas para hospitais, centros de saúde, clínicas de hemodiálise, unidades de cuidados continuados e transporte de gases medicinais ao domicílio "nas mesmas condições em que o devem assegurar em período homólogo".

Ou seja, todos os serviços de distribuição de combustível e outros produtos para unidades de saúde que são habitualmente feitos ao fim-de-semana deverão ser cumpridos também durante esta greve.

Também para o abastecimento a instalações militares, serviços de proteção civil, bombeiros, forças de segurança, portos e aeroportos fica sujeito a serviços mínimos nas mesmas condições em que normalmente são operados.

Os serviços mínimos deverão incluir as operações de carga, transporte e descarga que habitualmente são asseguradas pelos motoristas de matérias perigosas.

Esta greve, recorde-se, decorrerá de a 7 a 22 de setembro, incidindo apenas sobre as horas extraordinárias durante a semana e sobre o trabalho aos fins-de-semana. Os motoristas farão o trabalho normal de 8 horas diárias de segunda a sexta-feira, mas não conduzirão mais do que isso, nem trabalharão aos sábados e domingos.

Assim, os serviços mínimos, ao contrário das greves de abril e de agosto, não incluem disposições relativas ao abastecimento de postos de combustível para os consumidores em geral.