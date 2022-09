Google acusada de ter páginas secretas que partilham dados pessoais com anunciantes

A Google está a ser acusada de utilizar páginas web escondidas para partilhar dados pessoais dos seus utilizadores com os anunciantes, de acordo com um conjunto de provas submetidas à autoridade de proteção de dados da Irlanda, que supervisiona o negócio da tecnológica na Europa, noticia esta quarta-feira o “Financial Times”.

A autoridade irlandesa está a investigar se a Google utiliza dados sensíveis - como a raça, saúde e inclinações políticas dos seus utilizadores - para direcionar anúncios publicitários, explorando assim dados pessoais “sem controlo suficiente ou preocupações sobre a proteção de dados”.

As provas foram submetidas por Johnny Ryan, diretor do Brave (browser concorrente da Google), e pela empresa de consultoria Victory Medium, que envolveu centenas de pessoas para testar esta funcionalidade da Google.

Ryan afirma ter descoberto as páginas secretas enquanto investigava a forma como o seus dados são transacionados na plataforma para anunciantes da tecnológica, Authorized Buyers (substituto do DoubleClick). O Authorized Buyers é um site de leilões de espaços publicitários em tempo real.

Durante os testes realizados, o diretor do Brave descobriu que as suas informações recebiam um identificador - baseado na localização do utilizador e no tempo de navegação -, de modo a serem rastreadas e passadas a empresas terceiras para lhe direcionarem anúncios. Para terem acesso a esses dados, bastava às empresas entrarem nessa página em branco, sem conteúdo, que tem um endereço único que redireciona para os dados de navegação do utilizador.

Os testes realizados posteriormente pela Victory Medium durante um mês comprovaram que, de facto, há um identificador de rastreio para cada pessoa, partilhado posteriormente com várias empresas.

"Esta é uma prática escondida de duas formas: a forma mais básica é que a Google cria uma página que o utilizador nunca vê, está em branco, não tem conteúdo, mas permite a entidades terceiras bisbilhotarem o utilizador sem que este saiba”, explica Ryan ao "Financial Times".

Além de violar as próprias regras da Google (que proíbem o cruzamento de perfis diferentes do mesmo utilizador) e as regras de privacidade europeias, estas páginas escondidas podem dar à tecnológica uma vantagem competitiva em relação a outras empresas que disponibilizem leilões de anúncios online.

A multinacional respondeu que não conhece os detalhes da informação enviada às autoridades, sublinhando que a empresa não direciona “anúncios personalizados ou envia propostas de licitação a empresas sem o consentimento do utilizador”.

Esta não é a primeira vez que a Google se vê confrontada com casos de abuso da privacidade dos utilizadores. Nos últimos dois anos, o "Wall Street Journal" noticiou que a empresa permitia que programadores externos analisassem emails dos utilizadores do Gmail. Também esta quarta-feira o "New York Times" avança que a empresa concordou pagar uma coima de 170 milhões de dólares e realizar mudanças para proteger a privacidade de menores no YouTube, na sequência das acusações dos reguladores que declaravam que a Google teria recolhido dados pessoais de jovens para lhes canalizar publicidade.