Christine Lagarde quer ir mais longe do que Draghi no BCE

Christine Lagarde avançou esta quarta-feira perante o Comité Económico e Monetário do Parlamento Europeu com uma trilogia de princípios - compromisso, agilidade e inclusão - que a vai nortear no caso de ser nomeada para presidente do Banco Central Europeu (BCE) a partir de 1 de novembro.

A francesa que tem dirigido o Fundo Monetário Internacional (FMI) fala de associar o compromisso com o objetivo de manter a inflação abaixo mas próxima de 2% na zona euro e a agilidade em adequar o mandato no quadro da crise financeira e da recessão que o BCE demonstrou sob a liderança de Mario Draghi a uma nova dimensão, a inclusão.

Por inclusão, Lagarde entende o envolvimento do BCE e do euro em novos temas, como o desafio climático, os impactos da revolução tecnológica nomeadamente na área financeira, a desigualdade e a fragmentação da ordem internacional. O tópico "verde" esteve presente em grande parte da audiência, tendo a candidata admitido que o BCE pode apostar mais na compra de ativos "verdes" para a sua carteira, dando, assim, um sinal aos mercados. A política francesa quer, também, uma comunicação do BCE mais dirigida para os cidadãos, acabando com o "jargão tecnocrático", e pretende inclusive envolver "a sociedade civil"..

Lagarde, que deverá abandonar a direção-geral do FMI a 12 de setembro (no dia em que o BCE se reúne para eventualmente aprovar um novo pacote de medidas contra o abrandamento da economia da zona euro e a baixa inflação), sublinhou que o BCE terá de prosseguir com uma política expansionista por mais algum tempo. Mas admitiu analisar os impactos negativos colaterais das taxas sobre os depósitos dos bancos (face às questões colocadas pelos deputados alemães e holandeses) e prosseguir com a clarificação do objetivo para a inflação abaixo mas próximo de 2% (que o BCE já iniciou).

Dentro da linha de Draghi, que o tem repetido em todas as intervenções públicas, Lagarde acentuou que a política orçamental levada a cabo pelos governos da zona euro tem "de estar disponível para não se sobrecarregar a política monetária". "Os países [da zona euro] que têm algum espaço orçamental devem usá-lo", sublinhou a candidata, repetindo o que, a partir do FMI, tem sido recomendado insistentemente. Não os nomeou, mas toda a gente sabe quem são - nomeadamente a Alemanha que dispõe de um excedente orçamental e de um excedente exteno elevados. O país de Merkel registou, no ano passado, um excedente orçamental recorde de 58 mil milhões de euros e teve o maior excedente externo do mundo.

BCE tem de ser parte do jogo da inovação

A ex-ministra francesa sublinhou que a inovação é um aspeto fundamental em que o BCE tem de estar envolvido. "Os bancos centrais, disse em resposta à deputada portuguesa Lídia Pereira do PSD, têm de facilitar a inovação, têm de ser parte do jogo", nomeadamente nas questões da evolução para uma economia sem dinheiro físico (deu os exemplos da China ou da Califórnia) ou na "questão em aberto se os bancos centrais deverão estar nas moedas digitais".

Lagarde manifestou-se pessoalmente interessada no debate lançado este verão no fórum da Fed em Jackson Hole por Mark Carney, o governador do Banco de Inglaterra, que avançou com a possibilidade de uma iniciativa conjunta dos principais bancos centrais no lançamento de uma rede de moedas digitais que responda a desafios como o lançado pela iniciativa da Libra ou ao domínio atual do dólar no quadro de uma economia mundial multipolar.

A candidata ao lugar de Draghi está a ser ouvida no Comité Económico e Monetário do Parlamento Europeu esta quarta-feira de manhã. Ao final da tarde, a sua candidatura deverá ser votada pelos deputados. Ainda que o voto do Parlamento não seja vinculativo para a decisão final, é politicamente importante.

PPE não quer um Draghi no feminino

"Lagarde deve deixar bem claro que não é tarefa do BCE impulsionar a economia, mas salvaguardar o valor do euro e manter os preços estáveis ​​- e nada mais", sublinhou Markus Ferber, eurodeputado do PPE e seu porta-voz, esta quarta-feira numa tomada de posição sobre a candidata.

O deputado alemão da União Social Cristã (o partido bávaro que é aliado da CDU de Angela Mekel) espera que a francesa coloque um ponto final na "política monetária ultra-fácil dos últimos anos" e explique como pretende que a zona euro "se livre do dinheiro barato", se "liberte dos esteróides"..

Christine Lagarde foi considerada a candidata adequada para dirigir o BCE pelos líderes europeus a 2 de julho e o Conselho da União Europeia adotou a 9 de julho uma recomendação sobre a sua nomeação, que deverá tomar uma decisão formal em outubro, a tempo de ocupar o cargo a 1 de novembro.