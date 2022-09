Portugal com juros mais baixos do que Espanha a 2 e 15 anos. Mas custo global de emitir dívida continua mais alto

Portugal continua a conservar juros mais baixos do que Espanha em alguns prazos no mercado secundário, depois de, no final de agosto, ter, pela primeira vez, registado taxas inferiores a 2, 5 e 10 anos.

O melhor desempenho restringiu-se, esta terça-feira, aos prazos de 2 e 15 anos, onde as taxas das obrigações portuguesas (OT) são mais baixas do que as das obrigações espanholas (OE).

Pelas 9 horas (hora portuguesa), as taxas (yields) no mercado secundário (o mercado onde os investidores transacionam os títulos que têm em carteira) , desceram para -0,65% nas OT e -0,571% nas OE no prazo a 2 anos, e 0,503% nas OT e 0,52% nas OE na maturidade a 15 anos.

A 10 anos, o prazo de referência, as OT registavam taxas de 0,109% e as OE de 0,097%. A 5 anos, as taxas registadas eram de -0,353% e -0,38% respetivamente. Um situação muito distinta da ocorrida na sexta-feira, em que as taxas portuguesas eram mais baixas.

Apesar da melhoria recente do desempenho da dívida portuguesa em alguns prazos em relação a Espanha, o custo de emissão de dívida este ano continua a registar uma diferença substancial: o Tesouro português pagou em média 1,3% pela dívida emitida entre janeiro e julho, enquanto o Tesouro espanhol pagou 0,49% no mesmo período, segundo dados da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública portuguesa (IGCP) e do Tesouro espanhol.

Espanha regressa na quinta-feira ao mercado obrigacionista com uma emissão a 10 anos. No último leilão, neste prazo, pagou 0,3%. Portugal deverá anunciar na próxima sexta-feira um leilão para a semana seguinte. No prazo a 10 anos, o Tesouro português pagou 0,51% no último leilão a 10 de julho.