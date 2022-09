Parque tecnológico de Bragança aberto a jovens com projetos para desenvolver

O parque tecnológico de Bragança, Brigantia Ecopark, é uma das entidades nacionais apta a receber jovens para desenvolverem projetos empresariais contemplados com vales de financiamento pelo programa "StartUP Voucher", informaram esta terça-feira os responsáveis.

Este espaço passa assim a integrar a lista de incubadoras acreditadas em Portugal para aceitação do "Vale incubação", o StartUP Voucher, que até 2022 vai financiar jovens para desenvolverem projetos empresariais.

Quem escolher Bragança para desenvolver a sua ideia de negócio ou empreendimento encontrará as condições de apoio no Brigantia Ecopark, como indicou o presidente deste equipamento e também da Câmara de Bragança, Hernâni Dias.

O autarca encara esta medida como um meio para "promover e criar condições para o desenvolvimento do empreendedorismo no concelho e região de Bragança".

"Era uma pretensão e objetivo do Parque de Ciência e Tecnologia acreditar a incubadora do parque para esta tipologia de 'vouchers', uma vez que o Brigantia Ecopark tem assumido um papel importante na disseminação de boas práticas empreendedoras, captação de empresas e investimento", apontou.

Parque tem 30 empresas instaladas

Segundo o autarca, o parque o Brigantia Ecopark "tem atualmente 30 empresas instaladas, o Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos (CNCFS) e o Laboratório Colaborativo MORE, onde mais de 180 postos de trabalho qualificados desenvolvem a sua atividade".

O parque tecnológico de Bragança está agora em condições de poder receber e ajudar a desenvolver novos projeto no âmbito do StartUP Voucher que é uma das medidas da StartUP Portugal - Estratégia Nacional para o Empreendedorismo.

Esta medida nacional incentiva o desenvolvimento de projetos empresariais que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens com idade entre os 18 e os 35 anos, através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados ao longo de um período de até 12 meses de preparação do projeto empresarial.

Os empreendedores podem ser contemplados, no âmbito deste programa, com uma bolsa de valor mensal de 691,70 euros atribuída para o desenvolvimento do projeto empresarial e por um período máximo de 12 meses. Podem ser atribuídas até um máximo de duas bolsas por projeto empresarial.

Os jovens podem ainda ter acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação e acompanhamento do projeto por parte de entidade acreditada. Estão ainda previstos prémios de avaliação intermédia no valor de 1.500 euros e de concretização no valor de 2.000 euros.