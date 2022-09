Dívida aos credores oficiais desceu para 37% do total da dívida pública em maio

O endividamento português aos credores oficiais - designação que abrange os bancos centrais da moeda única e os emprestadores que resgataram Portugal durante a intervenção da troika - desceu de 40,4% no final de 2015 para 37,2% em maio, de acordo com os últimos dados disponíveis do Banco de Portugal e da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP). Os investidores privados internacionais e nacionais detinham em maio quase 63% da dívida pública.

Em dezembro de 2015, Portugal devia 72,46 mil milhões de euros do resgate da troika e o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco de Portugal (BdP) detinham 22,78 mil milhões de euros em obrigações portuguesas adquiridas ao abrigo do programa SMP (acrónimo em inglês para Securities Markets Programme) que vigorou entre 2010 e 2012 e do novo programa de aquisição de dívida pública iniciado em março de 2015 por Mario Draghi.

Quase quatro anos volvidos, em maio de 2019, os fundos de resgate são credores de 51,63 mil milhões de euros e o BCE e o BdP detêm 43,91 mil milhões de euros.

A redução na dívida aos financiadores do resgate deveu-se à liquidação do saldo da dívida de quase 21 mil milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional entre 2016 e 2018.

O aumento da dívida portuguesa nas carteiras do BCE e do BdP deveu-se às compras líquidas de obrigações portuguesas no mercado secundário entre março de 2015 e dezembro de 2018 e à manutenção de um programa de reinvestimentos em 2019.

Entre o final de 2015 e maio de 2019, houve uma troca de posições entre o BCE e o BdP na carteira de títulos portugueses: o BCE desceu de 10% para 7% do total da dívida direta transacionável em euros e o BdP subiu de 9% para 21%.

De acordo com dados do Banco de Portugal, o stock de dívida pública portuguesa, segundo os critérios de Maastricht, era de 235,68 mil milhões de euros em dezembro de 2015 e subiu para 256,77 mil milhões em maio de 2019. Os últimos dados do IGCP para a carteira do BCE e do BdP reportam a maio.

A dívida pública total em final de julho era de 251 mil milhões de euros (menos quase 6 mil milhões de euros do que em maio), segundo dados do Banco de Portugal divulgados esta segunda-feira.

O custo médio de emissão da dívida pública este ano, entre janeiro e julho, desceu para 1,3%, um mínimo histórico, segundo os mais recentes dados do IGCP. Em 2018, foi de 1,8% e em 2015 era de 2,7%.