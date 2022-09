Pequim continua a desvalorizar o yuan

A moeda chinesa continua a trajetória de desvalorização face ao dólar que iniciou em agosto. Esta segunda-feira, o Banco Popular da China, o banco central, fixou o ponto médio do câmbio oficial em 7,0883 yuan por dólar, implicando uma valorização ligeira da divisa norte-americana. Na última sessão de agosto, na sexta-feira passada, o banco central fixara aquele ponto médio em 7,0879 yuan.

No mercado cambial, o câmbio do dólar subiu esta segunda-feira para 7,1689 yuan, já muito perto de 7,17 yuan, o que representa uma apreciação de 0,2% do dólar face à moeda chinesa desde o final de agosto.

A nova depreciação do yuan regista-se no segundo dia de entrada em vigor da nova vaga de taxas aduaneiras impostas pelos Estados à China e da retaliação por parte de Pequim. O dólar valorizou-se 4% em agosto face ao yuan, uma dinâmica que já não se observava desde 2015 quando se apreciou 6% ao longo do ano.

O novo quadro de guerra comercial entre as duas potências entrou em vigor no domingo. Um bloco de importações no valor de 112 mil milhões de dólares (€101 mil milhões) vindas da China para os EUA viu a taxa alfandegária subir este domingo para 15%. A 1 de outubro, será a vez de um segundo bloco de 250 mil milhões de dólares (€227 mil milhões) passar a ser taxado mais pesadamente, a 30%. Finalmente, a 15 de dezembro é a vez de um terceiro bloco, de 188 mil milhões (€107 mil milhões), que vai incidir sobre bens de consumo de massa (como tecnológicos e brinquedos) até aqui poupados, ser taxado com 15%.

A retaliação da China a partir deste domingo abrange 22% dos 5078 produtos exportados para os EUA que vão sofrer taxas aduaneiras adicionais de 5% e 10%. O grosso das medidas de Pequim foram adiadas para 15 de dezembro, nomeadamente a subida das taxas para 5% sobre componentes automóveis e 25% sobre os próprios automóveis vindos dos EUA.