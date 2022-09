Residência universitária vai nascer em antiga fábrica de Guimarães

Uma Aldeia Contemporânea, é assim que o coordenador se refere ao projeto de uma residência universitária, prevista para as instalações de uma antiga fábrica de Guimarães. Com um modelo inovador de reabilitação, será mantida a traça industrial do edifício, transformando radicalmente o interior, através de construções modulares. Terá um espaço residencial para 700 pessoas a preços que não deverão ultrapassar os €200 por mês.

Direcionado para estudantes da Universidade do Minho (UM), professores e pós-graduados, o Coletivo de Azurém (nome oficial do projeto) não pretende ser apenas uma solução habitacional numa cidade onde o arrendamento é escasso. “Vamos incluir todos os acessórios essenciais a uma experiência coletiva: zonas de estudo, trabalho, leitura, ginásio, lavandaria, zona de refeições e uma série de espaços qualificados”, explica ao Expresso Francisco Rocha Antunes, da Capital Humano, uma gestora de ativos especializada no desenvolvimento e reconversão de imóveis.