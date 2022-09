Presidente da agência de petróleo de Angola: “Estamos seriamente empenhados em combater a corrupção”

Oito anos depois da última licitação, Angola promove na próxima semana um concurso internacional para os blocos de águas profundas e rasas das bacias marítimas do Namibe e Benguela, sob a iniciativa da ANPG — a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, criada em fevereiro deste ano.

Impulsionada pelo Presidente João Lourenço, a criação deste órgão, que passa a desempenhar o papel de concessionária até então atribuído à Sonangol, rompe com o “conflito de interesses” em que esteve mergulhada a sua gestão durante muitos anos.