Na era dos robôs, ser estagiário já não é o que era

O perfil tradicional do estagiário, enquanto aprendiz, elemento inexperiente que é guiado por um especialista num processo de aprendizagem em cenário de trabalho real até à especialização, pode estar em vias de extinção. O padrão da formação em contexto de trabalho (shadow learning ou on-the-job) que permaneceu imutável ao longo dos anos — treinar sob a supervisão de um tutor o desempenho de tarefas pequenas e simples, antes de progredir para outras mais complexas e arriscadas — está a tornar-se obsoleto, à medida que a inteligência artificial (IA) penetra no tecido empresarial. É Matt Bean, investigador e professor da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, quem o defende. Para o investigador “os robôs e a inteligência artificial não estão apenas a mudar o modo como trabalhamos, estão também a alterar por completo o processo que nos capacita para exercer uma profissão”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)