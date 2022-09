Défice comercial no primeiro semestre. Calma, são só aviões da TAP

O saldo entre exportações e importações de bens e serviços afundou de um excedente de €185 milhões no primeiro semestre de 2018 para um défice de €1542 milhões no primeiro semestre de 2019. Uma derrapagem equivalente a cerca de 1,7% do PIB. À primeira vista, um rombo desta magnitude nas estatísticas do comércio internacional seria suficiente para fazer soar já os alarmes. Desde que a troika foi chamada a Portugal já não se via um défice comercial na ordem dos quatro dígitos e muito menos um buraco superior a €8000 milhões na balança de mercadorias.

