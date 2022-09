Como vai sobreviver a banca a mais cinco anos de juros negativos?

Ninguém parece ter dúvidas de que a manutenção de taxas de juro negativas por mais cinco anos vai dificultar a vida aos bancos. Setembro pode trazer novidades da reunião do Banco Central Europeu (BCE) onde poderão ser decididas novas medidas para contrariar o abrandamento da economia, em particular compras de ativos e descida das taxas dos depósitos, que se pressionarão ainda mais a descida dos juros. Há um ano esperava-se que o final de 2019 marcasse já o início da chamada normalização da política monetária, ainda que de forma bastante gradual. As palavras de Mario Draghi não serão música para os ouvidos dos banqueiros portugueses, que não só têm problemas do passado ainda para resolver, como terão de o fazer num ambiente macroeconómico e financeiro adverso. A julgar pelos contratos de futuros, as taxas ficarão negativas até, pelo menos, ao verão de 2024 mas poderão ir além disso.

