Mercados vivem segundo pior mês do ano

Podia ter sido pior. Antes da operação de desanuviamento entre as duas grandes potências em guerra comercial conseguida na cimeira do G7 em Biarritz, a expectativa era de um afundamento das bolsas em agosto similar ao ocorrido em maio. À hora de fecho desta edição, as perdas terão ficado por metade das de maio, quando o índice mundial bolsista se afundou 6,3%. As palavras de distensão vindas de Washington e Pequim permitiram uma última semana de agosto com uma maioria de sessões em terreno positivo.

Os mercados estão a tomar à letra o recuo na retórica de guerra comercial por parte dos responsáveis dos dois lados. Ainda que, este domingo, o confronto no terreno se agudize com uma subida de taxas alfandegárias pelas duas partes. A incerteza continua a ser dominante no ‘sentimento’ dos investidores, e os dados económicos que vão saindo reforçam o pessimismo. O organismo de estatística da Alemanha confirmou a contração da economia no segundo trimestre, e o Bureau of Economic Anaysis reviu em baixa a primeira estimativa para os meses de abril a junho, revelando que o Produto Interno Bruto do EUA desacelerou para 2%, um ponto percentual menos do que no primeiro trimestre. Espanha e Alemanha entraram em deflação em agosto. A OCDE avançou esta semana que as exportações do G20 caíram 1,9% no segundo trimestre.

Apesar do desanuviamento geopolítico, os investidores já colocaram as ‘barbas de molho’. Em agosto, o preço da onça de ouro, um ativo clássico de refúgio, atingiu um máximo histórico em euros, já muito próximo da marca de €14 mil. Outro sintoma de que os investidores estão por tudo é que cada vez mais aceitam ‘pagar’ para ter em carteira títulos de dívida pública. Nos casos da Alemanha e da Holanda abrangem inclusive todo o stock de dívida. No caso de Portugal, até ao prazo de oito anos. A perturbar os cálculos políticos de Donald Trump para a reeleição no final de 2020 estão os sinais de pânico vindos do mercado da dívida. Os investidores estão a exigir no prazo a 30 dias taxas de juro superiores às registadas a 30 anos. Os economistas chamam a esta anomalia a inversão da curva dos juros da dívida, que historicamente tem sido um indicador antecipado de uma recessão num horizonte de um ano e alguns meses.