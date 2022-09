Quebra de preços abranda em agosto, mas economia portuguesa mantém-se em deflação

A economia portuguesa mantém-se em deflação em agosto, mas a quebra de preços no consumidor atenuou-se, segundo os dados publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo a primeira estimativa do INE, a inflação em agosto terá continuado a ser negativa, registando uma quebra de 0,1% em termos homólogos, ou seja, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em julho, o índice caiu 0,3%, tendo sido a única economia do euro a registar quebra de preços em termos homólogos.

Segundo o comunicado do INE, o abrandamento na quebra de preços em agosto "deve-se em parte à recuperação dos preços da classe dos Restaurantes e hotéis, verificando-se, em sentido contrário, uma redução de preços dos Combustíveis mais significativa em agosto do que no mês anterior".

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, que permite comparações na zona euro, caiu em agosto 0,1%, reduzindo a quebra de 0,7% registada em julho. Tendo em conta os dados conhecidos até agora, a economia portuguesa continua a estar sozinha no 'clube' dos países com quebra de preços em termos homólogos.

Segundo as primeiras estimativas já publicadas esta semana, a inflação (avaliada segundo o índice harmonizado) em agosto desceu para 0,4% em Espanha, 1% na Alemanha e 1,2% em França. Dados de Itália e do conjunto da zona euro serão divulgados às 10 horas (hora portuguesa).

Queda de preços em cadeia na Alemanha, Espanha e Portugal

A mesma atenuação da quebra de preços verifica-se na variação do índice de um mês para o seguinte, o que os economistas designam de variação em cadeia. De acordo com a estimativa rápida do INE, o índice caiu apenas 0,1% em agosto em relação mês anterior, face a um trambolhão de 1,3% em julho em relação a junho.

Nesta variação negativa em cadeia, Portugal não está isolado. Em agosto, os preços terão caído 0,1% -o mesmo que em Portugal - em relação ao mês anterior em Espanha e na Alemanha.