Espanha já paga juros mais altos na dívida a 5 e 10 anos do que Portugal

Portugal já regista taxas mais baixas do que Espanha na dívida obrigacionista a 2, a 5 e a 10 anos no mercado secundário, de acordo com dados do fecho desta sexta-feira.

As taxas (yields) negativas das Obrigações do Tesouro (OT) português a 5 anos estão em -0,338% enquanto as das obrigações espanholas (OE) subiram para -0,328%.

A 10 anos, que serve de prazo de referência na dívida soberana, as taxas das OT estão em 0,126% face a uma subida para 0,137% por parte das taxas relativas às OE.

Também a 2 anos, as taxas das OT são mais baixas, estando em -0,63% face a -0,56% para as OE.

Taxas negativas - como as a 2 e a 5 anos - significam que os investidores 'pagam' para deter títulos públicos. No caso daqueles dois prazos, os investidores 'pagam' mais para deter as obrigações espanholas do que as portuguesas.

No muito longo prazo, as taxas das OT são, por ora, mais altas. A 30 anos, as taxas das OT estão em 1,028% e das OE em 0,995%.