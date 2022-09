Mota-Engil sobe lucro para 8 milhões no semestre

O desempenho favorável em África e na América Latina impulsionou, no primeiro semestre, o resultado de exploração (EBITDA) do grupo Mota-Engil para 184 milhões de euros (+10%).

Mas, o agravamento dos custos financeiros (52 milhões) levou a que lucro líquido atribuível ao grupo ficasse nos 8 milhões de euros, ainda assim um crescimento homólogo de 42%.

Até ao fim de junho, o conglomerado da família Mota faturou 1,34 mil milhões de euros nos 30 mercados em que opera, uma cifra recorde que traduz uma subida homóloga de 7,5%.

O principal contributo veio da América Latina (457 milhões), mas foi a região de África que registou o maior crescimento - a receita de 453 milhões reflete uma subida de 25%.

Metade da carteira de obras está em África

No comunicado em que dá conta esta quinta-feira dos resultados semestrais, a Mota-Engil acentua o valor da carteira de encomendas - 5,2 mil milhões de euros, com África a pesar 51%

O investimento realizado somou 107 milhões, ou seja uma média de 4 milhões por semana. O grosso de investimento resulta de "contratos de médio e longo prazo no segmento de Ambiente e Energia" em mercados de África e América Latina.

Ainda assim, a dívida permanece nos 1000 milhões, com um múltiplo de 2,5 em relação ao EBITDA.

A Europa é a região em que a Mota-Engil está mais pressionada, operando com margens mais baixas, apesar da evolução favorável para 10% - em África a margem é o dobro. A receita de 407 milhões na Europa está em linha com 2017.

Em Angola, a construtora acredita que a produção "vai acelerar com execução das obras em carteira".

Na América Latina, o negócio de energia "mantém a tendência de crescimento significativo, impulsionando em 39% a subida do EBITDA da região", nota a administração da Mota-Engil.

No plano financeiro, o foco reside no "reforço da estrutura de capital, estendendo as maturidades da dívida e a diversificação das fontes de financiamento".

Metro no Panamá aliada à OHL

Depois de encerrado o semestre, a carteira de obras foi reforçada com novas adjudicações no Brasil (140 milhões), Panamá (80 milhões) e México (165 milhões).

No Brasil, além de três novos obras para a mineira Vale, um cliente habitual, firmou um contrato com a Petrobras e integra o consórcio que ganhou a gestão de resíduos de São Paulo por cinco anos.

Na Cidade do Panamá está em parceria com a espanhola OHL na execução de uma linha de metro e no México vai construir o novo hotel Fairmont no complexo de Costa Canuva, na Riviera Nayarit.

As quatro maiores empreitadas em execução (acima dos 250 milhões) estão em Moçambique (mina de Moatize), México (autoestrada), Colômbia (construção civil) e Angola (obra portuária).