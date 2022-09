EDP ficou a zero no leilão solar, mas acabou por ganhar um lote. Eis as explicações do Governo

É oficial: a EDP conseguiu mesmo ficar com o lote 12 do leilão de energia solar realizado no final de julho, apesar de inicialmente ter ficado arredada não só desse lote como também de todos os outros em que participou. Mas ao contrário dos outros dez projetos em licitação, no lote 12 a EDP foi a única empresa a participar. A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), organismo sob a tutela do Ministério do Ambiente, foi o árbitro que emitiu a decisão favorável à elétrica. E num despacho agora publicado explica porquê.

Conforme o Expresso escreveu no último sábado, a EDP tinha sido uma das empresas que mais ofertas fizeram no leilão solar. Não ganhou nenhum dos 10 lotes em que teve concorrência. E no lote 12, em que corria sozinha, a posição inicial do júri do leilão, comunicada à EDP a 7 de agosto (dia em que a DGEG publicou no seu site os resultados do leilão, exceto os do lote 12), era a de que era sua intenção "não atribuir a potência" à EDP, já que a oferta que a empresa fez não igualava o valor médio do leilão.

É que a oferta feita pela EDP para poder construir no Ribatejo uma central de 142 megawatts (MW) previa o recebimento de uma tarifa de 24,77 euros por megawatt hora (MWh), equivalente a um desconto de 45% face ao preço-base do leilão. Mas o valor médio do leilão fechou em 20,8 euros por MWh.

A EDP tinha cinco dias para se pronunciar em sede de audiência prévia de interessados, mas não o fez. Mas dois dias depois desse prazo a elétrica decidiu afinal comunicar ao júri que estava disponível para receber uma tarifa de venda da energia igual ao valor médio do leilão, de forma a ficar com o lote.

O júri, presidido pelo antigo presidente do regulador da energia, Vítor Santos, considerou não estar em condições de poder decidir sobre o apelo fora de prazo da EDP, tendo-o remetido ao diretor-geral de Energia, João Bernardo.

Num despacho publicado esta quinta-feira, o diretor-geral de Energia confirma a decisão favorável às pretensões da EDP. Com que argumentos?

Por um lado, considerando que as regras do leilão previam a aceitação de ofertas melhores que a média do leilão, mas não excluíam explicitamente ofertas piores. "Nesse sentido, e salvo melhor opinião, não será de admitir uma leitura extensiva que conduza, necessariamente, à rejeição das propostas que não atinjam aquela fasquia", lê-se no despacho.

Por outro lado, a DGEG salienta que a oferta melhorada da EDP (ainda que fora do prazo da audiência prévia de interessados) é cerca de um terço do atual preço grossista da eletricidade, pelo que a aceitação da mesma contribuirá para a redução da dívida tarifária do sistema elétrico nacional.

Além disso, a DGEG nota que a atribuição deste lote contribui para o cumprimento do Plano Nacional de Energia e Clima, ao reforçar a capacidade solar em Portugal.

O diretor-geral frisa ainda no seu despacho que "a atribuição de reserva de capacidade solar fotovoltaica à requerente, de 142 MW, não resulta numa quota de capacidade de produção de eletricidade, no âmbito do mercado ibérico de eletricidade, superior a 40%, conforme determina a legislação em vigor".

O despacho da DGEG foi publicado na tarde desta quinta-feira no site da DGEG. Na manhã desta quinta-feira o Expresso questionou o Ministério do Ambiente sobre o porquê de o resultado do lote 12 não ter sido ainda publicado pela DGEG, ao contrário de todos os outros lotes do leilão solar. Já após a publicação do despacho, o Governo respondeu que "a decisão de adjudicação do lote 12 foi hoje publicada no site da DGEG".

Nas suas respostas, o Ministério do Ambiente diz ainda, sobre o despacho da DGEG, que "o Governo acompanha as suas conclusões, considerando que não existe violação da legislação em vigor nem das regras do Procedimento Concorrencial, ressalvando que a atribuição de reserva de capacidade de injeção na RESP [rede elétrica] relativa ao Lote 12, nas condições alcançadas, apresenta um conjunto de vantagens para o SEN [sistema elétrico nacional], com impacto direto nos consumidores finais, que não podem ser ignoradas pelo Governo".