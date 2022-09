Receita fiscal e trabalhadores independentes ajudam a diminuir défice orçamental até julho

As receitas fiscais continuam a dar um contributo positivo para melhorar o saldo orçamental português, em que o défice se fixou de 445 milhões de euros. O Ministério das Finanças defende que não se deve à aplicação de mais impostos, mas sim do “bom desempenho da economia”.

“A execução orçamental das Administrações Públicas (AP) até julho, em contabilidade pública, registou um défice de 445 milhões de euros, representando uma melhoria de 2.239 milhões face a 2018”, indica a nota à comunicação social por parte do gabinete de Mário Centeno, que antecipa a divulgação da Direção-Geral do Orçamental (DGO). Em junho, o défice era 536,3 milhões de euros.

Esta diminuição reflete o crescimento da receita, de 6,5%, bem acima do avanço de despesa de 1,6%, de acordo com a mesma fonte.

No caso da receita, houve uma ajuda dos impostos. “A receita fiscal cresceu 6,3%, com destaque para o aumento do IVA em 8,9%, IRC em 7,4% e ISP em 9,4%. Este crescimento ocorre apesar da redução da carga fiscal associada a vários impostos, como o IRS (pelo impacto da reforma do número de escalões), o IVA (pela diminuição da taxa de vários bens e serviços) e o ISP (pela redução da taxa aplicada à gasolina em 3 cêntimos)”, diz a nota do Ministério das Finanças, que adianta que "a dinâmica da receita é essencialmente justificada pelo bom desempenho da economia". Algo que tem sido repetido pelo Executivo.

Mas os trabalhadores também descontaram mais para a Segurança Social. “O comportamento positivo do mercado de trabalho é visível na evolução da receita das contribuições para a Segurança Social, que cresceram 8,7% até julho”. Não só: “O crescimento das contribuições é também o resultado das alterações introduzidas no regime dos trabalhadores independentes”.

Já, segundo o Governo, a despesa pública cresceu explicada pelo aumento dos salários, das prestações sociais e pelo investimento público – o Ministério das Finanças menciona especificamente o Serviço Nacional de Saúde, a CP e a Infraestruturas de Portugal.

Estes são números de execução orçamental na lógica de contabilidade pública. Foram beneficiados por efeitos que não têm impacto no apuramento em contas nacionais, a que é relevante para efeitos de défice orçamental observado pelas instituições europeias. O Governo espera um défice orçamental de 0,2% este ano.

Nesta mesma nota, o Ministério das Finanças menciona a redução em 250 milhões de euros, face a igual período do ano passado, dos pagamentos em atraso, “explicado em grande medida pela diminuição de 223 milhões de euros nos Hospitais E.P.E., atingindo valores próximos do mínimo histórico”.