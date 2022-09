Apartamentos da Sonae esgotam em Troia

Os quinze quilómetros de praias de areia fina e branca, numa zona com pouca construção, perto da Serra da Arrábida, foram suficientes para esgotar cinco empreendimentos comercializados pela Sonae Capital. Da oferta inicial de 360 apartamentos disponíveis restam apenas três unidades para venda.

Os empreendimentos da Marina, Praia do Atlântico e Praia da Arrábida já não têm qualquer apartamento à venda. Existem apenas dois imóveis disponíveis no empreendimento da Praia do Sado e um apartamento no edifício Ácala.

“A região é atrativa quer para investimentos imobiliários, como para quem quer adquirir casa própria ou segunda habitação, sendo o sucesso das vendas de Real Estate notório na oferta de apartamentos comercializados pela Sonae Capital. De uma oferta global de 360, restam à data de hoje apenas 3 disponíveis”, refere Sónia Fragoso, Head of Real Estate Sales.

Com metade dos proprietários de nacionalidade portuguesa, a Península de Tróia tem conseguido captar as atenções do mercado internacional. O perfil dos compradores é diverso, abrange 33 nacionalidades. Muitos visitam a região e acabam por investir: são oriúndos de países europeus, como Espanha, França, Inglaterra e Alemanha, e de latitudes mais distantes como Brasil, África do Sul, Egito, Vietnam ou Índia.