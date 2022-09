Sérgio Rebelo: “Os salários continuam inaceitavelmente baixos”

Em economia “não há milagres”. A frase é de Sérgio Rebelo, um dos mais cotados economistas portugueses, que não tem dúvidas de que “a única forma duradoura de aumentar o nível de vida dos portugueses é aumentar a produtividade e a eficiência da economia”. Em entrevista ao Expresso frisa ainda que baixar impostos, nesta altura, “é uma boa ideia, mas tem de ser feita com cuidado”.

Aproximamo-nos das eleições legislativas. Quais devem ser as prioridades do próximo Governo, nomeadamente ao nível da economia?

Precisamos de aumentar a produtividade. Para isso é preciso criar condições para que Portugal possa atrair investimento nacional e estrangeiro em novas tecnologias. É também crucial aumentar a qualificação da força de trabalho com uma melhor prestação do sistema educativo e uma aposta mais forte no ensino vocacional. É importante continuar a aumentar a eficiência da administração pública e reduzir o peso do Estado para que os impostos possam baixar. Temos que preparar a economia para o envelhecimento da população. Devíamos apostar na criação de programas que exponham os jovens a tecnologias de ponta, abrindo as universidades no verão aos alunos do ensino secundário. Estes programas podem ajudar os jovens a escolher melhor as suas carreiras futuras.