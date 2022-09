Portugal nunca cresceu 10 anos seguidos desde 1980

Um australiano ou um polaco que tenha nascido em 1992, o ano em que o grunge tomou os palcos da música mundial e o álbum “Nevermind” dos Nirvana atingiu o lugar mais alto da tabela da “Billboard”, nunca conheceu um ano de recessão no seu país. Mesmo com a crise financeira pelo meio, que provocou a primeira quebra do PIB global em muitos anos, Austrália e Polónia não pararam de crescer. Levam já 27 anos (de 1992 a 2018) de expansão e, se as atuais previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), que vão até 2024, se confirmarem, podem somar mais seis anos à contagem. São, de longe, as duas economias avançadas com melhor desempenho a nível mundial neste domínio. Os outros países a seguir são a Coreia do Sul (20 anos) e Israel (16 anos). Os restantes não ultrapassam 10 anos consecutivos de expansão, de acordo com cálculos do Expresso a partir da base de dados do FMI, que começa em 1980 (ver gráfico). Não se incluem aqui outras economias menos desenvolvidas que, por estarem mais atrasadas e em convergência, levam muitos mais anos de crescimento ininterrupto (ver gráfico).

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)