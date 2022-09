Convento de Moura vai ser transformado em hotel

O Convento do Carmo, em Moura, no Alentejo, vai ser reconvertido num hotel de quatro estrelas. O anúncio foi feito pela Câmara Municipal de Moura (CMM) que adjudicou o projeto à gestora do Convento do Espinheiro, a SPPTH — Sociedade de Promoção de Projetos Turísticos e Hoteleiros.

Com um investimento previsto na ordem dos 6 milhões de euros, a reabilitação do convento, atualmente em avançado estado de degradação, vai resultar numa unidade hoteleira de 4 estrelas, com 50 quartos. A abertura está prevista para 2022 e a concessão do espaço para fins turísticos é de 50 anos.

Edificado em 1251, o Convento do Carmo foi o primeiro da Ordem das Carmelitas. Destinava-se a receber os capelães da Ordem dos Militares de São João de Jerusalém.

“No século XVI sofreu profundas alterações, tendo sido construída nessa altura a igreja, os claustros e as capelas”, refere o site da autarquia. “Foi deste convento que saíram os monges que fundaram o Convento do Carmo, em Lisboa.”

Localizado no centro histórico de Moura, próximo do castelo, o imóvel engloba a igreja e o claustro do convento. "Está classificado como imóvel de interesse público desde 1944”, lê-se ainda no site da CMM.

O Programa REVIVE abre o património ao investimento privado para o desenvolvimento de projetos turísticos, através da concessão da sua exploração por concurso público. Trata-se de uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Economia, da Cultura e das Finanças, para reabilitar património que se encontra devoluto.