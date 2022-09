Testes à migração da televisão digital terrestre para o 5G começam em novembro

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aprovou esta quinta-feira um projeto de decisão que define o planeamento e as ações necessárias para libertar a frequência de 700 MHz (mega-hertzs), como mandam as regras europeias. Esta faixa, que é atualmente usada para a transmissão do sinal da TDT, precisa de ser libertada para implementar as redes de quinta geração (5G).

O projeto de decisão - agora submetido a consulta pública durante 20 dias úteis - prevê que as alterações sejam realizadas gradualmente pela MEO, responsável pelo sinal da TDT em Portugal.

Primeiro, haverá um teste piloto no quarto trimestre do ano, “mais concretamente na segunda quinzena de novembro”, adianta em comunicado a autoridade liderada por Cadete de Matos.

As alterações, propriamente ditas terão início em janeiro de 2020 e serão realizadas ao longo de seis meses na zona sul do país.

A Anacom garante que este processo não irá interferir com uma parte dos utilizadores da TDT, mas terá impacto naqueles que usam o canal 49, 54, 55 ou 56. Estes, esclarece, “terão que proceder à ressintonia dos seus equipamentos recetores, não sendo necessária a reorientação das respetivas antenas de receção”.

A mesma entidade sublinha a importância de assegurar um apoio eficaz e presencial aos utilizadores, especialmente à população mais idosa.

As alterações que serão realizadas em Portugal decorrem de uma decisão europeia que determina que os Estados-membros têm que permitir, até 30 de junho de 2020, a libertação da faixa dos 700 MHz para a TDT. Portugal prepara-se para aproveitar o prazo até ao limite.