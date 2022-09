Dívida pública cai para 122,2% do PIB em junho

A dívida pública portuguesa caiu no segundo trimestre para ps 122,2% do Produto Interno Bruto (PIB). É preciso recuar até ao início de 2012, em pleno 'reinado' da troika em no país, para encontrar um valor mais baixo (118,2%). Para a evolução positiva no rácio da divída pública registada no terceiro trimestre terá contribuído o reembolso de mais de oito mil milhões de euros realizado aos investidores em junho.

O boletim estatístico do Banco de portugal, divulgado esta quinta-feira, baixou a dívida pública nacional dos 125,1% em março para os 122,2% em junho. Uma queda de quase três pontos percentuais que fixou a dívida pública em 251,2 mil milhões de euros, contrariando a estimativa inicial do Banco de Portugal que no início de agosto apontava para os 246,9 mil milhões de euros.

Recorde-se que, no passado mês de junho, o IGCP (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública), entidade pública a quem compete gerir a tesouraria, o financiamento e a dívida pública direta do Estado, reembolsou 8,1 mil milhões de euros aos investidores que compraram a linha de obrigações do Tesouro colocada no mercado em 2009. Foi a maior amortização do ano e terá contribuído, a par com o desempenho económico do país que está em contraciclo com os sinais de recessão da economia global, para a revolução positiva do rácio da dívida pública registada no terceiro trimestre do ano.

Apesar do rácio da dívida pública estar atualmente em patamares muito próximos dos registados no início de 2012, os objetivos de Mário Centeno para este ano são mais ambiciosos. No Programa de Estabilidade, o ministro das Finanças fixou como meta os 118,6% do PIB para 2019. Para cumprir esta meta, o rácio de endividamento público terá de continuar a diminuir no segundo semestre do ano.