Pingo Doce fecha mais cedo esta quinta-feira para assinalar 7º dia da morte de Soares dos Santos

As lojas do Pingo Doce vão fechar esta quinta-feira às 18h, em vez do horário habitual das 21h (ou 22h em alguns casos). É uma forma de assinalar o falecimento de Alexandre Soares dos Santos, líder histórico do grupo Jerónimo Martins, que detém o Pingo Doce.

A informação foi esta quarta-feira enviada aos clientes e colocada no site da cadeia de distribuição.

"Pelo sétimo dia do falecimento do Senhor Alexandre Soares dos Santos informamos que iremos estar encerrados, amanhã, 5ª feira dia 22 de Agosto a partir das 18h", referia essa mensagem.

Esta decisão vai ao encontro das intenções de alguns colaboradores de organizarem homenagens um pouco por todo o país, segundo a Jerónimo Martins. Entretanto no dia 27 de agosto haverá uma missa de despedida pública no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, às 19h, por iniciativa do Cardeal Pratiarca de Lisboa.

Soares dos Santos morreu na sexta-feira aos 84 anos.

No site da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, presidente do grupo, colocou uma mensagem no passado sábado em que referia que "como seu sucessor na liderança da empresa a que dedicou mais de 45 anos da sua vida e que conduziu com visão e coragem ímpares, sei bem o quanto este grupo lhe deve e como a força da sua liderança, e a sua integridade e determinação foram absolutamente decisivas para posicionar Jerónimo Martins entre os maiores retalhistas do mundo, mantendo como princípio fundamental o respeito por todas as pessoas, com uma especial atenção para com as que connosco trabalham".

"Como seu filho, sei também bem o quanto devo à grandeza do seu exemplo, à sua confiança em mim, à inspiração que sempre foram o seu amor à família, o seu sentido de responsabilidade social e o seu compromisso com o bem comum", acrescentou Pedro Soares dos Santos. "Como empresário e como Homem, o meu pai deixa um legado forte, que nos cumpre honrar e continuar".

No site do Pingo Doce a direção executiva refere que "o senhor Alexandre Soares dos Santos criou o Pingo Doce há quase 40 anos com a visão de o tornar uma marca forte e uma referência no sector da distribuição em Portugal. Hoje com mais de 400 lojas, o Pingo Doce mantém-se fiel aos valores de sempre: honestidade, compromisso com a qualidade e com os clientes e vontade de fazer uma diferença positiva na vida das famílias portuguesas".

"Motivados pelo exemplo do Senhor Soares dos Santos, os mais de 30 mil colaboradores continuarão com igual determinação, integridade e respeito a construir um Pingo Doce cada vez mais forte e próximo", pode ler-se nessa mensagem.

As lojas Recheio também vão encerrar mais cedo na quinta-feira, às 18h. No site desta cadeia de cash and carry, a direção executiva do Recheio refere a "sentida admiração e respeito pela visão que, nos finais dos anos 80, conduziu o líder histórico do grupo Jerónimo Martins a entrar, de uma forma decisiva e transformadora, no negócio de cash & carry em Portugal".

Também as lojas Biedronka, controladas pela Jerónimo Martins, colocaram no seu site uma mensagem de condolências. "O Sr. Alexandre Soares dos Santos criou uma visão do desenvolvimento internacional do grupo e, no início dos anos 90, tomou a decisão inovadora de investir na Polónia e estabeleceu uma estratégia para construir um modelo de negócios único na indústria alimentar polaca. Desde o início, ele implementou-o com gestores e empresários polacos, criando grandes oportunidades de desenvolvimento", refere a Jerónimo Martins Polska.

"Era um homem de valores e de um grande coração. Sentiremos muito a sua falta", acrescenta a mensagem.

Na Colombia, o grupo, que tem os supermercados Ara, também reagiu. "O Sr Alexandre apoiou decididamente o processo de expansão internacional do grupo na Colombia e a abertura da operação de lojas Ara em 2013. A sua determinação, liderança e integridade foram também decisivos para posicionar a Jerónimo Martins entre as maiores empresas de retalho a nivel mundial", pode ler-se no site da Ara. "Os mais de 6.000 colaboradores das lojas Ara sabem que o melhor tributo que podemos facer ao Sr. Alexandre é continuar fieis aos seus valores e princípios".