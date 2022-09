Consumidores de energia estão a reclamar menos

Os consumidores portugueses estão a reclamar menos junto da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Dados divulgados esta quarta-feira pela ERSE mostram que no segundo trimestre o regulador recebeu 5149 reclamações, menos 3500 do que tinha registado em igual período do ano passado.

O registo de queixas dos últimos meses revela que em junho o número de reclamações que a ERSE recebeu foi sensivelmente metade do registado em junho do ano passado, caindo de 2749 para 1383.

O sector elétrico continua a ser a principal área de reclamação, com 3366 contactos feitos pelos consumidores junto do regulador ao longo do segundo trimestre. Um número bem acima das 495 reclamações associadas a contratos de gás natural e das 663 de clientes com contratos duais (gás e eletricidade).

Na eletricidade, explica a ERSE, o principal motivo das reclamações, somando 1069 queixas, foi a faturação, seguida de questões de contratação (693 reclamações), qualidade do serviço comercial (381) e interrupção do fornecimento (318).

No gás natural foi também a faturação que motivou mais contactos dos consumidores com o regulador.

Durante o segundo trimestre a ERSE deu como concluídos 4766 processos, na sua maioria iniciados já em 2019, mas incluindo também algumas queixas e pedidos de informação mais antigos. Segundo o regulador, só em 255 processos houve uma alteração da posição da entidade reclamada decorrente de recomendações da ERSE.