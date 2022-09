Fiat relança hipótese de fusão com a Renault

A fusão entre a Renault e o grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) pode voltar à agenda. Pelo menos, conglomerado italo-americano mantém esse cenário em aberto.

Este domingo, no decorrer de um evento de solidariedade nos Estados Unidos, o presidente do conselho de administração da FCA afirmou que o grupo "mantém a porta aberta a uma aliança, quer com o construtor francês, quer com outras empresas do setor".

Sem adiantar mais pormenores, John Elkann deixou claro que a hipótese de uma fusão entre iguais com a Renault "não foi descartada". A parceria entre as duas marcas, apresentada pela FCA, chocou de frente com a oposição do governo francês, acionista da Renault.

A fusão levaria uma cobertura perfeita do mercado mundial, com um portefólio alargado de marcas e permitia superar as fragilidades de cada um dos construtores em alguns domínios. A operação conduziria ao terceiro maior conglomerado mundial, atrás da Toyota e Volkswagen. .