Alemanha: estímulo de 50 mil milhões para combater a crise “com toda a força”

Num cenário de crise, a Alemanha está disponível para subir a despesa pública em 50 mil milhões de euros. O ministro alemão das Finanças, Olaf Scholz, admitiu que o país tem capacidade para combater uma crise com "toda a força" e quantificou, pela primeira vez, o valor de um eventual estímulo orçamental para combater o abrandamento económico: 50 mil milhões.

O ministro sugeriu este domingo que a Alemanha poderá aumentar a despesa pública, realçando que o país está em condições de "combater a crise com toda a força".

No entanto, o ministro, citado pela Bloomberg, sublinhou que essa decisão por parte do governo não está iminente, apesar dos sinais de alerta, tanto internos quanto externos, "estejam a colocar uma pressão adicional" sobre o governo. Entre esses sinais de alerta estão a contração de 0,1% do PIB alemão no segundo trimestre e o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China.

O ministro das Finanças avançou a cifra dos 50 mil milhões quando falava, numa conferência de imprensa, sobre o endividamento extra contraído durante a crise financeira, há mais de uma década, que custou à Alemanha "50 mil milhões de euros". "Temos de ser capazes de reunir esse montante e podemos fazê-lo. São boas notícias", afirmou o ministro. para ele "o maior problema é a incerteza, incluindo a provocada pela guerra comercial entre a China e os Estados Unidos".

As declarações do ministro das Finanças surgem dois dias depois de a revista Der Spiegel ter avançado que o governo alemão poderá estar à beira de uma espécie de revolução orçamental e abdicar, pelo menos durante um período limitado de tempo, da regra dos orçamentos equilibrados.