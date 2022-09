Empresários vão ter todos os apoios num único portal

E se fosse o financiamento a ir ao encontro do empresário em vez de ser o empresário a ter de andar a bater de porta em porta à procura de dezenas de soluções de financiamento, tão dispersas quanto desconhecidas no mercado?

É o que promete a plataforma de financiamento que será lançada nas próximas semanas, fruto do novo Conselho de Coordenação das Instituições Financeiras (CCIF), que reúne os sete organismos do Ministério da Economia que apoiam as micro, pequenas e médias empresas (PME, até 250 trabalhadores) e as empresas de média capitalização (até 3000 trabalhadores): a Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), a entidade coordenadora da garantia mútua (SPGM), a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), o Instituto do Turismo de Portugal (TP), a PME Investimentos, a Portugal Capital Ventures e o Turismo Fundos.