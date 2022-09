Dona da Super Bock sobe lucros no semestre

A Carlsberg, a multinacional dinamarquesa que controla (60%) o Super Bock Group (SBG) anunciou esta sexta-feira ter fechado o primeiro semestre com um lucro líquido consolidado de 475 milhões de euros. O desempenho traduz uma subida de 23% face ao semestre homólogo de 2018.

O volume de negócios no semestre subiu 6,5%, atingindo a cifra de 4,4 mil milhões de euros. O resultado operacional teve uma subida maior (18%), ficando nos 693 milhões de euros.

Segundo a companhia, o desempenho foi impulsionado pela evolução favorável no mercado asiático em que as vendas subiram 24%. Na Europa Ocidental, as vendas caíram 2,2%, uma evolução que a multinacional justifica "pelo verão menos quente" e por comparar com um exercício (2018) que beneficiou do Europeu de futebol.

A Carlsberg desagrega o desempenho por regiões e não por mercados. Mantém a previsão de subir, pelo menos "a um dígito", os indicadores e realça "a forte melhoria das margens operacionais". Esta sexta-feira, as ações do grupo valorizam 2,5% em bolsa, reforçando para 42% a valorização de 2019.

A faturação do SBG representa 5% da receita global da Carlsberg. Em 2018, a cervejeira portuguesa lucrou 51,3 milhões de euros, entregando a quase na totalidade do lucro aos dois acionistas (Carlsberg e grupo Violas) que partilham o seu capital.