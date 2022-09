Banco Popular da China valoriza o yuan pelo segundo dia consecutivo

Pequim prosseguiu esta quinta-feira o movimento de valorização da sua divisa iniciado no dia anterior.

O Banco Popular da China inverteu desde quarta-feira a depreciação do yuan (moeda chinesa) que vinha a ocorrer desde o final de julho, e em particular desde o anúncio da escalada da guerra comercial por parte da Administração Trump a 1 de agosto.

O banco central fixou esta quinta-feira o ponto médio do câmbio oficial em 7,0268 yuans por dólar, abaixo de 7,0312 estabelecido no dia anterior, e claramente inferior ao pico de 7,0326 a 13 de agosto, então um máximo desde o início de 2008. Esta taxa central permite uma flutuação diária de 2% da divisa chinesa nos dois sentidos. No mercado, o dólar desceu esta quinta-feira para 7,03 yuans.

A China, alegando responder às pressões do mercado cambial depois do anúncio da escalada das medidas protecionistas pela Casa Branca, permitiu uma desvalorização oficial do yuan, que o levou, pela primeira vez em onze anos, a ultrapassar a barreira dos 7 yuans por dólar a 8 de agosto. Entre o final de julho e o pico de 13 de agosto, o yuan caiu 2,2% face ao dólar. Atualmente, a desvalorização recuou para 2,1%.

O movimento de valorização da moeda chinesa abrange, para além do dólar, a maioria das divisas dos principais parceiros comerciais da China, nomeadamente o euro, libra e franco suíço e, na região asiática, os dólares australiano, neozelandês e de Singapura.