Sonaecom concretiza venda da WeDo Technologies à Mobileum

A Mobileum concretizou a compra da WeDo Technologies à Sonaecom, segundo anunciaram as duas empresas esta terça-feira.

“A Sonaecom informa que, na presenta data e através da sua subsidiária Sonae Investment Management, se tornou efetiva a alienação da totalidade do capital social e dos direitos de voto da sociedade WeDo Consulting, anunciada a 10 de julho de 2019, uma vez que se verificaram as condições estipuladas pelas partes”, lê-se no comunicado enviado pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na altura do anúncio da transação, em julho, as empresas anunciaram a venda da empresa do universo Sonae por 70 milhões de dólares (62,5 milhões de euros), com a possibilidade de encaixar até mais 27 milhões de dólares (24 milhões de euros), em função do desempenho do negócio.

O comunicado agora enviado à CMVM pela Sonaecom detalha apenas que a transação terá “um impacto positivo nos resultados consolidados da Sonaecom de cerca de 6,2 milhões de dólares [5,5 milhões de euros], calculado por referência à presente data e baseado na componente fixa do preço, havendo ainda 27 milhões de dólares de earn-out”.

Sediada em Lisboa, a WeDo Technologies é uma empresa - com mais de 200 clientes em 108 países - que fornece software e consultoria especializada a operadoras de telecomunicações em todo o mundo. Foi fundada em 2001 por Rui Paiva (na foto) e tem atualmente escritórios não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, região Ásia-Pacífico, Médio Oriente, África, América do Sul e América Central.

"A WeDo é uma empresa líder em gestão de risco e gestão otimizada e de negócio. Desenvolveu um conjunto impressionante de produtos e tecnologias de grande valor para as operadoras de comunicações", realça em comunicado Bobby Srinivasan, presidente executivo da Mobileum.

"Estamos muito entusiasmados por nos juntarmos à WeDo e apoiá-los na sua próxima fase de crescimento", acrescenta. "À medida que continuamos a fazer a Mobileum crescer, orgânica e inorganicamente, a inclusão da forte engenharia de produto, da base de clientes e das equipas de consultoria e serviços da WeDo na nossa força de trabalho, ajuda-nos a expandir a diversidade e a abrangência das nossas ofertas."

Após ter sido adquirida em 2016 pela Audax Private Equity, a Mobileum tem expandido a sua oferta de produtos analísticos, entre os quais se encontra a plataforma Active Intelligence, que gera e analisa dados sobre roaming, fraude e segurança em tempo real. Com sede em Silicon Valley, na Califórnia, tem mais de 600 clientes em 150 países.

"A combinação das soluções de gestão de risco e gestão de negócio da WeDo com a plataforma de análise avançada de dados da Mobileum vai criar uma abordagem inovadora e abrangente à gestão de fraude e de risco e à garantia de receitas das operadoras de telecomunicações", lê-se noutro comunicado enviado ao Expresso.

A aquisição permite ainda à empresa californiana reforçar a presença global. Juntas, as duas têm uma equipa de mais de 1.100 pessoas em mais de 30 localizações do mundo, servindo mais de 700 clientes em 180 países.