Pânico em Wall Street. Principal índice bolsista do mundo regista pior dia do ano

As duas bolsas de Nova Iorque, as maiores do mundo, fecharam esta quarta-feira com quedas de 3%. O índice Dow Jones 30, o mais importante do mundo, caiu 3,05% e registou a pior sessão do ano, com uma queda superior às registadas a 3 de janeiro, 13 de maio e 5 de agosto. O índice de volatilidade, conhecido pela designação vulgar de índice de pânico, associado ao índice S&P 500 disparou 26,26%, a terceira subida maior do ano.

As três anteriores quedas do Dow Jones ficaram associadas ao alerta da Apple em janeiro para o impacto da desaceleração na China e às duas escaladas na guerra comercial da Administração Trump contra a China em maio e mais recentemente no início de agosto.

O S&P 500 caiu 2,96% e o Nasdaq (índice da bolsa das tecnológicas) perdeu 3,02%. O índice FAANG Plus, das 10 mais importantes tecnológicas, ente elas duas chinesas cotadas em Nova Iorque (a Alibaba e a Baidu), perdeu 3,5%. As maiores quedas neste índice foram da Tesla (-6,5%) e do Facebook (-4,6%).

No conjunto das bolsas nova-iorquinas, a queda foi de 2,94%, segundo o índice MSCI para os EUA. Foi a segunda pior sessão do ano, depois de 5 de agosto, quando aquele índice perdeu 3%. À escala global, as bolsas perderam 2% e na zona euro o recuo foi de 2,1%, segundo os índices MSCI respetivos.

As praças financeiras de todo o mundo viveram esta quarta-feira a segunda pior sessão do ano, depois da quebra de 2,5% a 5 de agosto, quando o 'choque' do anúncio da nova escalada da guerra comercial registou o maior impacto nos mercados.

Trump volta aos tweets para atacar a Fed

O presidente Trump voltou esta quarta-feira ao tweet para atacar Jerome Powell e a equipa da Reserva Federal (Fed, o banco central dos EUA) como gente "sem a menor ideia". O objetivo, sublinham analistas, foi desviar a atenção dos efeitos da guerra comercial e do recuo político que foi obrigado a fazer pelos meios empresariais ao adiar até 15 de dezembro a aplicação da taxa aduaneira de 10% sobre uma grande parte dos produtos que deveriam ser abrangidos já a 1 de setembro. A nova medida protecionista vai aplicar-se apenas a 40% do montante de importações vindas da China inicialmente previsto.

Os investidores reagiram esta quarta-feira à acumulação de dados macroeconómicos que apontam para o risco de contrações em economias chave. Como são os casos da Alemanha que (pode entrar em recessão técnica no terceiro trimestre do ano), Itália (ameaçada por uma crise política, depois de ter contraído nos primeiros três meses do ano e ter estagnado no trimestre seguinte), Reino Unido (que registou uma quebra de 0,2% no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores e que poderá sofrer um choque profundo no final do ano no caso de um Brexit sem acordo), Hong Kong (contração de 0,3% no segundo trimestre em relação ao anterior, uma região especial da China mergulhada na maior crise política desde o fim da colónia britânica) e Singapura (quebra de 3,3% do primeiro para o segundo trimestre do ano).

O choque dos resultados eleitorais das primárias de domingo passado na Argentina - que podem indiciar a derrota em outubro do atual presidente Mauricio Macri - provocou forte turbulência na Bolsa de Buenos Aires e no peso no contexto de um país que foi resgatado no ano passado pelo Fundo Monetário Internacional com o maior programa de assistência alguma vez concedido pela organização. Uma crise neste país sul-americano pode gerar contágio para as outras economias emergentes mais frágeis (como Turquia e África do Sul), como sublinha ao Expresso Peter Perkin, estratego global da consultora The Macro Research Board.