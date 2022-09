Hotéis receberam mais 857 mil turistas no primeiro semestre

Portugal recebeu no primeiro semestre mais de 12 milhões de hóspedes nos seus hotéis, que asseguraram 30,6 milhões de dormidas, com crescimentos respetivos de 7,6% e de 4,7% face ao período homólogo do ano passado, segundo revelam os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Analisando os dados ao detalhe, significa que houve este ano mais 857 mil turistas nos hotéis nacionais que no primeiro semestre do ano passado.

Apesar do maior calor nos países emissores de turistas, e da maior concorrência de destinos como a Turquia, o início do verão em Portugal destacou-se pelo crescimento, conforme é visível nos dados do INE. Em junho, os hóspedes nos hotéis nacionais subiram 9,7% para 2,7 milhões, e o volume total de dormidas aumentou 5,6%, para 7,1 milhões. O maior crescimento veio do lado dos proveitos, que em junho aceleraram 11,8%, atingindo €446 milhões.

Os portugueses contribuíram para o crescimento turístico em junho com 2,1 milhões de dormidas, num aumento de 11,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Neste mês que antecipa a tradicional época alta, os turistas estrangeiros assumiram um peso de 70% no volume total de dormidas, e entre estes destacaram-se os britânicos, com uma quota de quase 22%.

Norte-americanos são os turistas que mais crescem

Segundo o INE, "o mercado norte-americano destacou-se" como o quinto principal mercado dos hotéis portugueses em junho, e "tendo registado um aumento expressivo de 25,1% neste mês. No total do primeiro semestre, o crescimento dos turistas dos Estados Unidos atingiu 21,2%.

Também os turistas brasileiros registaram em junho um aumento expressivo de 17,7%, e os canadianos de 17,5%. No acumulado do ano, e além do mercado dos Estados Unidos, os maiores crescimentos vieram dos turistas do Canadá e da China, que atingiram em ambos os casos 15,9%.

Todas as regiões do país registaram em junho aumentos de dormidas, à excepção da Madeira, que recuou 3,4%. As que mais subiram neste campo foram o Alentejo (13,3%), os Açores (12,1%), o Norte (11,7%) e o Centro (11,4%). O Algarve concentrou 34,1% do total de dormidas e cresceu 3,3%, enquanto a área metropolitanda de Lisboa assumiu uma quota de 24,2% e aumentou 5,3%.

"Os resultados do primeiro semestre mostram que estamos a conseguir abrir o mapa turístico de Portugal e a reduzir a sazonalidade, com os maiores crescimentos em proveitos a serem registados no Alentejo (mais 16,2%), no norte (mais 13,2%) e também nos Açores (mais 11,6%)", destaca a nota emitida pelo Ministério da Economia.

Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, considera que os dados da primeira metade do ano são reveladores que "a atividade turística continua em grande dinamismo, a crescer ao longo de todo o território e ao longo de todo o ano, mesmo depois de um ano de recordes como foi 2018. Portugal é cada vez mais um destino imperdível nos 365 dias do ano".

A responsável do turismo frisa ainda que "a estratégia de diversificação de mercados que estamos a seguir, atraindo turistas de mercados que deixam mais valor e que viajam ao longo de todo o ano, está a tornar a atividade turística cada vez mais sustentável”.