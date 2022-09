Contentores para arrendar por 600 euros? São ilegais, diz a câmara de Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa ordenou a remoção dos contentores instalados em Marvila. Assim que tomaram conhecimento da situação, os serviços de fiscalização “deslocaram-se ao logradouro do prédio sito no Vale Formoso de Cima, 167 D, e verificaram que estão instalados contentores com rede de saneamento, água e electricidade”, refere o comunicado da CML.

Conforme o Expresso noticiou, os contentores estavam a arrendar em várias plataformas online, anunciados como “ecocontentores recuperados e isolados”: um espaço de 20 metros quadrados, com beliche, cómoda e uma pequena casa de banho sem porta, com um lavatório, sanita e chuveiro. As refeições são preparadas num “espaço comunitário” instalado num logradouro adjacente ao prédio propriedade do mesmo dono do terreno onde foram instalados os contentores. Renda mensal: 600 euros.

“É um conceito mais do que testado nos países nórdicos”, disse ontem João Mendonça, da empresa promotora do projeto, que atendeu o telefonema do Expresso a pedir informações sobre os “apartamentos”. “São peças móveis, totalmente recicladas e reconstruídas, com certificado energético “E”’.

Ontem, os fiscais da câmara visitaram as instalações situadas em Marvila. Foi preciso pedir a uma vizinha para poder fotografar os ecotainers de um patamar superior, já que não são visíveis da rua. O complexo fica no logradouro de um prédio antigo.

“O terreno é privado e as estruturas são ilegais por não terem sido precedidas do respetivo licenciamento nos serviços de urbanismo da CML, estando em causa condições de habitabilidade e de segurança/acesso ao local.”

A autarquia determinou a remoção imediata dos contentores, demolição da rede de infraestruturas e a imediata cessação de utilização com abertura de processo de contraordenação.