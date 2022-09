Buenos Aires escapa a maré vermelha nas Américas e Europa

A bolsa de Buenos Aires abriu esta quarta-feira em alta pelo segundo dia consecutivo, depois do colapso de 38% na segunda-feira, em reação à derrota do atual presidente Mauricio Macri nas eleições primárias de domingo.

O índice Merval abriu a ganhar 1,9%, depois de ter subido 10,2% no dia anterior. No entanto, no mercado cambial, o peso argentino continua a afundar-se face ao dólar, registando já uma desvalorização de 30% em relação ao câmbio de fecho de sexta-feira passada, antes das eleições.

A bolsa argentina é esta quarta-feira a única nas Américas e na Europa, cujos mercados ainda estão abertos, a registar ganhos. Mas pode ser sol de pouca dura.

Os índices em Nova Iorque e na Europa encaminham-se para registar a segunda sessão diária de maiores perdas em agosto.

Os investidores ficaram assustados com a confirmação esta quarta-feira do abrandamento do crescimento na União Europeia entre abril e junho, com o risco da maior economia europeia, a Alemanha, entrar em recessão técnica no terceiro trimestre do ano, e com a multiplicação de previsões de uma contração nos EUA e em outras economias desenvolvidas em 2020.